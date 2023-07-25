Стрілянина в Одесі сталася вдень 25 липня. Поліція ввела у дію операцію «Сирена».
У Приморському районі Одеси лунала стрілянина. Про це повідомили МВС України та Нацполіція, передає НСН.
Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Базарній близько 11-ї години дня від очевидця.
Поліція встановила, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю BMW, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.
Наразі на місці події працюють поліцейські, у дію ввели операцію «Сирена». Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Обставини та учасники події встановлюються.
Місцеві ЗМІ повідомили, що на місці виявили 5 гільз калібром 9 мм.
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