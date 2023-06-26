Стрілянина в Івано-Франківську – ЗМІ пишуть, міг працювати снайпер

Ввечері 26 червня в Івано-Франківську невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів. За попередніми даними, там міг працювати снайпер.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Івано-Франківської області та місцеві ЗМІ.

В поліції поінформували, що 26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в Івано-Франківську.

«Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні», розповів начальник обласної поліції Сергій Безпалько.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

Як повідомляє видання “Галка“, з вулиці невідомий обстріляв один із спортзалів Франківська. Через це відвідувач отримав тяжке поранення, його госпіталізували.

Видання стверджує, що за попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.

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