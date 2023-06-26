Сьогодні, 26 червня, у смертельній ДТП на Черкащині загинули 4 людей. Також шестеро постраждалих, серед них – діти.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

26 червня на трасі “Стрий-Ізварине”, поблизу с. Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса “Volkswagen” та вантажного автомобіля “Renault”.

У результаті зіткнення 4 особи загинули, ще 6 — отримали травми.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС здійснено деблокування 4 загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.

Відомство в коментарі “Суспільному” зазначило, що 11-річну дитину в тяжкому стані доставили до лікарні. Її попередній діагноз — закритий пневмоторакс. Також госпіталізували 16-річну дитину, вона перебуває у стабільному стані.

Ще у двох людей попередньо діагностували травму грудної клітки та забій стегна, а в 15-річної дівчини — забій коліна та садна. У водія вантажівки, попередньо, гостра реакція на стрес, після допомоги чоловік залишився на місці.

Про деталі та причини аварії повідомлять згодом.

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