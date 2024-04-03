Черговий приклад незламності українців. ЗМІ показали, як виглядає перша в Україні підземна школа, що може запрацювати вже у квітні. Фото оприлюднив 24-й канал.

На жаль, війна триває. Через це велика частина українських дітей третій рік змушена навчатися онлайн. Це особливо сумно, якщо згадати, що перед повномасштабним вторгненням були карантини через коронавірус, і школярі теж навчалися дистанційно. От і намагаються деякі міста пристосуватися до реальності – «переносять життя під землю».

Зокрема, шкільну освіту.

Зокрема у Харкові, який нещадно обстрілюється ворогом з перших хвилин великої війни.

Незважаючи на терор, у місті залишається багато дітей. Для них і планують відкрити першу в Україні підземну школу, передає НСН.

Школу, що на фото, збудували у Харкові на глибині 6 метрів, щоб діти, попри постійні обстріли, могли безпечно навчатися. Приміщення звели відповідно до нових норм будівництва, тому це фактично бункер.

Підземна школа працюватиме у 2 зміни, так, за партами зможуть навчатися 900 дітей. До 1 вересня у місті планують збудувати ще 3 такі заклади освіти.

Все це – черговий приклад незламності українців.

Як виглядає перша в Україні підземна школа-бункер: фото

Фото: Анна Черненко

Зазначимо, що у багатьох прифронтових містах намагаються хоч якось організувати освітній та дозвіллевий процес для дітей, аби вони не сиділи вдома цілодобово. Наприклад, у Нікополі, який знаходиться за 5-10 км від ворога, у сховищах працюють освітні простори для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. Там малята можуть поспілкуватися, погратися, отримати послуги педагогів, психологів тощо.

Якщо війна триватиме довго, Україні необхідно системно опрацьовувати дане питання….

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