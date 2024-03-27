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Можуть привертати увагу дітей – окупанти мінують землю авіабомбами, схожими на невеликі м’ячі

Журналіст
окупанти мінують землю авіабомбами, схожими на невеликі м'ячі, які можуть привертати увагу дітей

Війська рф мінують землю авіабомбами, схожими на невеликі м’ячі сріблястого кольору. Тому вони можуть привертати увагу дітей

Окупанти мінують землю кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. А тому можуть привертати увагу дітей.

Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає НСН.

Окупанти мінують землю авіабомбами, схожими на невеликі м’ячі

окупанти мінують землю авіабомбами, схожими на невеликі м'ячі, які можуть привертати увагу дітей

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Такі авіабомби окупанти застосовують по прикордонних районах України. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

Такі бомби мають велику зону ураження. Коли вони розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

Рятувальники закликають людей бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів.

Про такі знахідки одразу повідомляйте за номером 101. Пам’ятайте: Знешкодження вибухонебезпечних предметів виконують тільки сапери.

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