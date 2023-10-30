Двоє загиблих та двоє врятованих: в Олександрії сьогодні горіла квартира (фото)

В Олександрії сьогодні горіла квартира. Про наслідки пожежі на Кіровоградщині розповіли у ДСНС, передає НСН.

Загорання у п’ятиповерховому житловому будинку міста Олександрія виникло сьогодні, 30 жовтня. В одній із квартир горіли домашні речі та балконна рама.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, ще двох осіб вдалося врятувати. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

В Олександрії сьогодні горіла квартира: фото

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