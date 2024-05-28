Жирна «бавовна» розквітла в окупованому Луганську в ніч на 28 травня

Жирна «бавовна» розквітла в окупованому Луганську в ніч на вівторок 28 травня. Тут лунали гучні вибухи, а потім почалася масштабна пожежа.

Українські ракети ймовірно накрили аеродром колишнього військового училища штурманів і авіаційний ремонтний заводу в окупованому Луганську.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на місцеві пабліки та голову Луганської ОВА Артемв Лисогора.

Пізно ввечері вибухи пролунали в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу, що розташований поруч, – написав Лисогор

Він розповів, що трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го тут розквітла «бавовна», яка зіпсувала росіянам плани.

Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. Про вдалу роботу «пе-ве-о» теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів «на землі» бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба! – розповів начальник ОВА

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що на місці прильоту спостерігалася велика кількість карет швидкої допомоги прильоту. Деякі коментатори обурювалися, що луганські ЗМІ випустили сюжет про те, що авіаційний ремонтний завод відновив свою роботу, і тим самим дали наводку українським ракетникам.

Жирна «бавовна» розквітла в окупованому Луганську: відео

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