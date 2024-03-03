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В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

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В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

В Одесі під завалами будинку сьогодні знайшли тіло ще одного немовляти. Про це повідомили начальник Одесіької ОВА Олег Кіпер та ДСНС у неділю 3 березня, передає НСН.

Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку…– написав Кіпер о 09:39.

В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах… Ще два життя забрали терористи. Ще два…. Як же болить… – йдеться у повідомленні ДСНС

В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

Загальна кількість загиблих, на жаль, зросла до 10.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Раніше Кіпер повідомляв, що кількість жертв російської дронової атаки збільшилася до 9, коли знайшли тіло жінки.

Станом на вечір вчорашнього дня було відомо про 8 загиблих. Трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок – 73 та 31 років, двох діточок – трирічного Марка та 4-місячного Тимофія.

В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

Тимофій

В Одесі під завалами будинку знайшли тіло ще одного немовляти, загиблих вже 10 (фото)

Марк зі своєю мамою. Жінка вижила, але у важкому стані. Вона втратила чоловіка і сина…

На місці трагедії працюють всі відповідні служби. З проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина. У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під’їзду.  Увесь день небайдужі одесити приносили воду, продукти харчування та теплі речі, – розповідав Кіпер ввечері 2 березня

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В Одесі та області сьогодні оголошено жалобу по загиблим внаслідок російської атаки.

Художники присвячують ілюстрації загиблим в Одесі дітям…

Автор картини - А. Кустовський

Автор картини – А. Кустовський

@art.malon

Автор картини: @art.malon.jpg

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