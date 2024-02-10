“Залишився лиш попіл”: у Харкові не вдалося ідентифікувати тіло немовляти 

Внаслідок нічної атаки російських дронів у Харкові загинула ціла родина. Під час пошуків тіла, рятувальникам не вдалося ідентифікувати тіло немовляти. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов, передає НСН.

У Харкові не вдалося ідентифікувати тіло немовляти

Болвінов вказав, що температура під час пожежі була настільки високою, що кістки та тіло немовляти практично перетворились на попіл.

“Встановити тіло немовля на місці неможливо. На місці — судовий експерт-медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей”, — розповів він.

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