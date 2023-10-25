В лікарні Одеси померло 5-денне немовля – відкрито провадження

В лікарні Одеси померло 5-денне немовля. За фактом смерті новонародженого слідчі розпочали кримінальні провадження, повідомляє НСН з посиланням на правоохоронців.

Поліцейськими встановлено, що після народження жителькою міста Южне дитини в місцевій лікарні її з немовлям каретою швидкої допомоги було доставлено до одного з медичних закладів Одеси для надання новонародженому необхідної медичної допомоги.

На жаль, на пʼятий від народження день, вчора, 24 жовтня, немовля померло у лікарні.

За вказаними фактами слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «природня смерть») та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) того ж кодексу.

Поліцейські встановлюють всі обставини подій. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

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