Через масове отруєння в одеському ліцеї понад чотири десятки курсантів потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Одещини

Близько 12-ї години понеділка про подію правоохоронцям повідомили лікарі.

Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.

Масове отруєння в одеському ліцеї – 46 курсантів опинился у лікарні

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Точна кількість постраждалих уточнюється.

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