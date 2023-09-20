В Україні розпочалася імунізація тварин від сказу: в лісах розкладають приманки з вакциною

З середини вересня на Волині почалася імунізація диких м’ясоїдних тварин від сказу. Остання пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин відбувалась в 2021 році до війни. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

В Україні розпочалася імунізація тварин від сказу

Захворювання небезпечне як для тварин, так і для людей і характеризується ознаками поліенцефаломієліту, паралічами і летальними випадками. Бригади Держпродспоживслужби, обласної державної лікарні ветеринарної медицини та єгерської служби розкладають вакцину “Орісвак” у лісі, щоб запобігти захворюванню.

Пероральна імунізація здійснюється шляхом розповсюдження приманок, що містять вакцину, вручну або за допомогою авіатранспорту. Протиепізоотичні заходи з пероральної імунізації передбачають розкидання в лісах, на узліссях, на узбіччі доріг, біля річок спеціальних принад. Принади з вакциною мають вигляд невеликих брикетів із запахом м’ясо-кісткового борошна.

Вакцина сприяє створенню імунітету, не викликає захворювання у молодих тварин, не сприяє виділенню вакцинного вірусу зі слиною, безпечні для інших тварин, для людини та природного середовища, стабільні в польових умовах. Та у разі виявлення подібних принад не варто брати їх руками чи переносити з місць розкладання, щоб тварини могли їх знайти.

Що варто знати про сказ і як уберегтись від нього

Сказ передається переважно через укус диких або домашніх тварин, які є вірусоносіями в активній фазі. Носіями сказу в дикій природі є лисиці та вовки. В умовах міста – коти, собаки, які забігають на вулиці та кусають інших тварин. Таким чином відбувається постійна циркуляція збудника. Сказ перебігає в кількох формах: буйна, тиха й паралітична. Тож, тварина може переносити вірус сказу і бути заразною ще до появи клінічних ознак.

Якщо тварина вас вкусила або подряпала, за нею спостерігають протягом 14 днів. Якщо протягом цього часу тварина здорова, активна, енергійна, їсть, грається і все в нормі, то у неї немає сказу. Ваш лікар або місцевий травматологічний центр вирішить, чи потрібно робити тварині щеплення від сказу. Якщо тварина помирає протягом 14 днів після спостереження або зникає з явними ознаками сказу, людина, яку вкусила тварина, повинна звернутися до відділення невідкладної допомоги, де їй введуть антирабічну сироватку.

Усі домашні тварини повинні бути вакциновані від сказу. Щеплення тваринам роблять з 2-х місячного віку при первинній вакцинації. Повторні вакцинації потрібно робити щороку впродовж усього життя тварини.

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