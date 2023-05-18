В Криму підірвали залізницю 18 травня – що відомо

В Криму підірвали залізницю 18 травня вранці, передає НСН. Про це повідомляють російські ЗМІ і окупаційна «влада» Криму. Внаслідок підриву з рейок зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

За даними джерел, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок цього з рейок зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

Наразі рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено. За попередніми даними постраждалих немає.

Інформацію підтвердив так званий «голова регіону» Сергій Аксьонов. Він назвав підрив залізниці «надзвичайною подією».

‘У Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном. Постраждалих немає. Рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено. Для пасажирів буде організовано трансфер автобусами’, – написав Аксьонов у своєму Telegram-каналі