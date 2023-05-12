В окупованому Мелітополі було гучно – підірвали колаборанта-“чиновника”

В окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали призначеного загарбниками “заступника міністра” ЖКГ.

Його доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Як передає НСН, про це повідомляють російське пропагандистське інформагентство “ТАСС”, представник окупантів в області Рогов у Telegram.

“За даними СК, 12 травня у сміттєвій урні біля під’їзду багатоквартирного будинку в Мелітополі невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій, який було приведено в дію, коли в.о. заступника міністра виходив із під’їзду”, повідомив Рогов.

Ім’я колаборанта не називається, але за даними російських пропагандистів, окупанти призначили на посаду “заступник міністра” будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області Олега Рябчука.

Вранці 12 травня повідомлялось, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів сильний вибух.

Окупанти запевняли, що ніхто не постраждав − мовляв, тільки пошкоджено автомобілі, що стояли поруч, і вибуховою хвилею вибило скло в найближчому будинку.

А напередодні, 11 травня, колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявляв про скоєний в окупованому Мелітополі замах на “главу суду Запорізької області”, внаслідок якого нібито постраждали два охоронці “судді”.

Але законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що “окупанти вкотре розігрують сценарій “небезпеки” на ТОТ.

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