Автівку з пропагандистом Прилєпіним підірвали на трасі у Росії – що відомо

У Нижньогородській області 6 травня на трасі підірвали автівку з російським пропагандистом і письменником Захаром Прилєпіним.

Як передає НСН, про це пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що Захар Прилєпін їхав на автівці Audi Q7. Внаслідок вибуху водій загинув.

За даними популярного Z-пабліка, ліквідовано особистого охоронця пропагандиста, який почав воювати проти України ще до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Імовірно, саме він був за кермом авто.

“Інцидент стався в області, внаслідок вибуху загинув особистий охоронець Прилєпіна з позивним “Злий”. Колектив приносить співчуття всім близьким нашого бойового товариша. Молимося за Захара. За його життя зараз борються лікарі”, написали пропагандисти.

Близьке до МВС джерело РБК каже, що Прилєпін важкопоранений — має пошкодження ніг.

“Джерело: Захар Прилєпін серйозно постраждав — у нього поранені ноги. Водій Олександр загинув на місці. В “ауді” вони їхали удвох. СВУ було закладено під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося”, повідомляють пропагандисти.

Співрозмовник РБК припускає, що виконавці замаху супроводжували автомобіль Прилепіна. Автівка вибухнула після того, як той зупинився поїсти.

За словами цього співрозмовника, вибухівку могли прикріпити під капот саме під час зупинки. Російське джерело каже, що вибух був настільки сильний, що там утворилася вирва.

Водночас губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін та пресслужба пропагандиста кажуть, що з ним нібито все гаразд.

Російські ЗМІ поки що не можуть визначитися, звідки та куди їхав пропагандист. Одні повідомили, що Прилєпін нібито їхав до родини у Нижній Новгород. Але встановлений невідомими під дном вибуховий пристрій перервав поїздку. Вони запевняють, що з Прилепіним в авто їхала донька, але її встигли висадити незадовго до вибуху.

Інші ж пропагандистські джерела наполягають, що Прилєпін повертався до Москви з окупованого Росією Донбасу: після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був “замкомандиром по роботі з особовим складом батальйону “Оплот” Росгвардії”.

Також стало відомо, що у Нижньогородській області після вибуху автомобіля Прилєпіна виставляють блокпости.

З’явилося відео з місця вибуху автомобіля з Прилєпіним. Присутня ненормативна лексика

Заява “Атеш”

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії “Атеш” заявив, що полював за Прилєпіним з початку року.

“Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось як відчували. Збулося — їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, зазначає “Атеш” у Telegram.

Що відомо про Прилєпіна

Це російський пропагандист, письменник, політик. Він є членом політради партії «Справедлива росія», а до 2018 року належав до Націонал-більшовицької партії росії. Перебуває у переліку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Прилєпін відвідував підконтрольну бойовикам територію Донбасу ще з 2014 року, а також мав там низку «посад». Наприклад, у 2015 році він був «радником» ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, а у 2016-2018 — «заступником командира батальйону спецпризначенців по роботі з особовим складом армії “ДНР”».

У 2023 році російські ЗМІ заявили, що Прилєпін нібито підписав контракт з Росгвардією та пішов воювати проти України.

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