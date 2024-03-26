Внаслідок удару по Одесі постраждало 10 людей, понівечено Палац спорту (фото)

Внаслідок удару по Одесі постраждало 10 людей, понівечено десятки будинків, сотні квартир а також Палац спорту.

Нагадаємо, Росія атакувала Одесу 25 березня ввечері. Про наслідки удару 26 березня повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає НСН.

За словами посадовця, унаслідок вечірньої атаки російських окупаційних військ на Одесу 25 березня постраждало щонайменше 10 людей.

Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Усім іншим допомога була надана на місці, – написав Кіпер

За даними ОВА, унаслідок ударів пошкоджено приблизно 300 квартир, кілька споруд зруйновано. Значних пошкоджень зазнав Палац спорту.

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Зазначається, що одеський Палац спорту був домашнім майданчиком херсонського «Дніпра» цього сезону чемпіонату України із хокею. Свій останній матч в Одесі херсонці зіграли 15 березня, у серії булітів обігравши Кременчук.

Повідомляється, що вибух стався зовні неподалік будівлі. На льодовій арені вилетіли вікна, є інші пошкодження. Під час удару у Палаці спорту тривало тренування дитячої групи з фігурного катання.

Ситуація зі світлом в Одесі

В ОВА повідомляють, що станом на 13.30 26 березня в Одесі й районі застосовують стабілізаційні графіки вимкнень, без електропостачання залишається 23 тис. абонентів.

Унаслідок учорашньої негоди (сильного вітру), тимчасово відключені від електропостачання 62 населені пункти (19 тис. абонентів).

Аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання. Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби, – підсумував голова ОВА

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