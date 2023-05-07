Внаслідок удару по Херсонщині загинули 9 рятувальників – Зеленський

Внаслідок удару по Херсонщині загинули 9 рятувальників. Про це сказав у своєму зверненні 7 травня президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули дев’ять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих, – сказав він

Зеленський підкреслив, що дуже важливо, щоб світ знав кожен факт російського терору проти українців.

Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари й обстріли, про безперервну ні на день жорстокість окупантів, – сказав президент

Нагадаємо, вчора на Херсонщині бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Тоді заявили про шістьох загиблих.

Згодом стало відомо, що російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу.

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