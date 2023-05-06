На Херсонщині під ворожим обстрілом загинули шестеро рятувальників, двоє – поранені (фото)

6 травня на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинули шестеро співробітників ДСНС, які розміновували регіон. Ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС України.

Серед поранених є жінка, яка працює в ДСНС фельдшеркою. Поранені наразі госпіталізовані.

Також російський обстріл знищив техніку рятувальників.

Очільник ДСНС Сергій Крук нагадав, що окупанти вже не вперше обстрілюють рятувальників, які розміновують територію.

Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами, написав він.

Рятувальники, яких вбив російський обстріл на Херсонщині. Фото

Розмінування звільнених територій

У ДСНС повідомили, що приблизно 30% території України (близько 180 тисяч км²) було заміновано внаслідок російського вторгнення — це більш як дві території Австрії або п’ять територій Молдови.

Наразі сапери активно очищують деокуповані території Херсонщини та Миколаївщини. Розмінуванню там підлягає понад 8 тисяч км². Із них близько 7 тисяч км² на Херсонщині та до 1500 км² — на Миколаївщині.

На повне розмінування України піде від 5 до 10 років. Ідеться про гуманітарне розмінування, яке, на відміну від оперативного та бойового, передбачає комплексний огляд усієї території, де тривали бойові дії.

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