У Вінниці евакуювали 55 людей і є загиблий внаслідок пожежі у багатоповерхівці, повідомляє НСН з посиланням на ДСНС.

Ввечері, 4 лютого, у Вінниці сталося загоряння в багатоповерховому будинку, в одній із квартир третього поверху. Надзвичайники в коридорі на підлозі виявили чоловіка без ознак життя та винесли його із задимленої оселі на вулицю.

Лікарі намагалися реанімувати людину, однак врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося.

Крім того рятувальники оперативно евакуювали 55 мешканців під’їзду.

Ймовірно, пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки.

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