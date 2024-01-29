Залишили крихіток самих вдома: двоє малят загинули під час пожежі на Житомирщині

Двоє малят загинули під час пожежі на Житомирщині. Вони були самі вдома, коли сталося загоряння. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Дівчатка 2021 та 2022 р.н. загинули під час пожежі, що сталася 28 січня у приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району.

ДСНС-ники кажуть, що, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби. За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося.

Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

Звертаємося до батьків: не залишайте дітей без нагляду! – йдеться у повідомленні рятувальників

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