На Вінниччині у пожежі загинула трирічна дитина, ще двох госпіталізували. Відомо, що діти залишилися вдома без нагляду дорослих

У селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінниччини вдома без нагляду залишилося троє неповнолітніх дітей, коли сталася пожежа в одній із кімнат будинку, де була буржуйка. Загинула 3-річна дівчинка, ще двох — госпіталізували.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає НСН.

«Як спалахнуло, старші діти — 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик — одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося», — йдеться в повідомленні.

Старші братик із сестричкою були госпіталізовані до лікарні. Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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На Вінниччині у пожежі загинула трирічна дитина, ще двоє госпіталізовані

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