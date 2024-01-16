У Польщі загинула 4-річна українка, яка втекла з мамою від війни: деталі трагедії (фото)

У Польщі неподалік міста Бидгощ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 4-річна українка.

Мама дівчинки отримала різні травми і зараз перебуває у лікарні. Про це повідомляє видання Wprost, передає НСН.

У Польщі загинула 4-річна українка, яка втекла з мамою від війни

Жертвами ДТП стали троє людей. Окрім маленької дівчинки загинув 69-річний водій та 68-річна пасажирка. За попередніми даними, 69-річний водій Opel Astra виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Mercedes Vito, в якому перебувало п’ять людей, зокрема 4-річна Ксенія. Від отриманих травм дитина померла на місці аварії.

Інші пасажири Mercedes Vito були оперативно доправлені до медичних закладів. Варто зазначити, що 4-річна дівчинка поверталася з реабілітації разом із мамою. Польські ЗМІ пишуть, що в серпні 2023 року сталася трагічна подія, після якої дитина була прикутою до інвалідного візочка.

Мати чотирирічної дитини вижила, але все ще перебуває у лікарні. Повідомляється, що жінка з дитиною приїхала до Польщі 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії.

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