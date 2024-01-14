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У Рівному сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є загиблий

Журналіст
У Рівному сталася пожежа

14 січня у Рівному сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Внаслідок чого загинула людина, ще 15 евакуювали.

Про це повідомили у ДСНС, передає НСН.

Рятувальники прибули на місце події, в апаратах органів охорони дихання. В одній з квартир вони виявили тіло людини 2022 року народження. Ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом, фахівці ДСНС вивели на свіже повітря. Його передали медикам швидкої допомоги.

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До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ГУ ДСНС. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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