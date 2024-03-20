У Великій Писарівці окупанти вбили шкільного працівника, багато руйнувань

У Великій Писарівці на Сумщині окупанти вбили цивільного чоловіка, масовано обстрілявши громаду. Тут багато руйнувань. Оприлюднено фото.

Про це повідомляють у прокуратурі і поліції Сумської області, передає НСН.

Внаслідок авіаудару по Великописарівській громаді на Сумщині загинув працівник школи – розпочато провадження, – йдеться у заяві прокуратури

За даними слідства, 19 березня 2024 року близько 15:00 ворог завдав масованого авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району.

Внаслідок атаки ворога загинув 74-річний кочегар школи. Пошкоджено будівлю навчального закладу та приватні будинки місцевих жителів.

На Сумщині поліцейські документують наслідки обстрілів з боку рф.

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 136 ударів.

Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Обстріли Сумщини: фото наслідків ворожих атак

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