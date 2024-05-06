У центрі Чернігова підірвали банк. Про вибух у приміщенні фінансової установи розповіли у поліції Чернігівської області . Також подробиці повідомили у ДСНС.

Інформують Новини України – НСН.

Поліція розслідує обставини вибуху в приміщенні банку в Чернігові .

Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Поліція працює на місці події.

У ДСНС додали, що у ніч на понеділок до Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні банку в обласному центрі.

У результаті вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв.м. Пошкоджені також 3 припарковані поруч автомобілі.

Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.

На місці події від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У центрі Чернігова підірвали банк: фото

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