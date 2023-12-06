У Шостці проблеми з опаленням: обидва розробники котла загинули на фронті

На Сумщині, у Шостці проблеми з опаленням. Вони виникли у тому числі через те, що обидва ключові розробники котла на біопаливі загинули на фронті. Про це пише місцеве видання shostka.info, передає НСН.

У мікрорайоні Шостки, відомому як “посьолок”, виникли серйозні проблеми з теплопостачанням, які загострилися через загибель ключових фахівців.

Міський голова Шостки Микола Нога на своїй сторінці у Фейсбуці розповів про ситуацію, яка склалася з опаленням даного району.

За його словами, мешканці мікрорайону зіткнулися з відсутністю опалення протягом декількох днів, а рішення проблеми ускладнилося через бюрократичні перепони з постачанням газу по комерційним цінам. Ситуація погіршилася через загибель фахівців, які були безпосередньо задіяні у виготовленні котла на біопаливі для цього мікрорайону.

Керівник бригади, що працює над усуненням неполадок, Віталій з Дніпра, розповів про трагічну долю Іллі та Руслана – головного конструктора та керівника виробництва котла. Обидва, будучи вкрай необхідними на виробництві, приєдналися до лав ЗСУ та загинули в боях з окупантами в Донецькій області.

Руслана поховали, залишилось двоє неповнолітніх сиріт… Ілля залишився лежати на окупованій території (побратими бачили його за допомогою дрона), але забрати тіло не вдається… Його чекають двоє неповнолітніх дітей і дружина… – розповів колега полеглих

Враховуючи ці обставини, бригада фахівців з усієї України працює без вихідних, намагаючись вирішити проблеми з опаленням, водночас вшановуючи пам’ять своїх колег, які загинули, захищаючи Україну.

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