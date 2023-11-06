У бою з ДРГ на Сумщині загинули п’ятеро військових 117 бригади тероборони (фото)

У бою з ДРГ на Сумщині загинули п’ятеро військових 117 бригади тероборони, яка базується у Сумській області.

Про загибель своїх побратимів бригада повідомила вчора, 5 листопада, передає НСН.

Жахливі звістки прийшли до нас усіх. Охтирщина, Сумщина та Україна втратила гордих синів та захисників Батьківщини. Всі вони загинули в бою з ворогом, до останнього захищаючи рідний край… Особовий склад 117 бригади ТрО поділяє горе сімей загиблих та разом схиляє голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава українським воїнам, який захищали Батьківщину та кожного з нас, – йдеться у повідомленні

У бою з ДРГ на Сумщині загинули п’ятеро військових: імена і фото

Повернулися додому на щиті:

Юрій Канівець,

Андрій Цвик,

Артур Білаш,

Олег Стрижак,

Станіслав Євтушенко

За даними Кордон.Медіа, бійці загинули у Великописарівській громаді внаслідок зіткнення з ворожою ДРГ, захищаючи кордони Сумщини.

Суспільне повідомляє, що 6 листопада в Охтирському районі вже провели в останню путь старшого сержанта Юрія Канівця. Чоловік був командиром розвідувального взводу. Він загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання від вогнепального поранення в селі Пожня Охтирського району.

Із захисником попрощалися у сільській церкві села Грунь та поховали на місцевому кладовищі.

Про дату поховання Андрія Цвика, Артура Білаша, Олега Стрижака та Станіслава Євтушенка повідомлять додатково.

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