2 дорослих та дитина отримали опіки в результаті парового викиду з опалювального котла

Двоє дорослих та дитина отримали опіки в результаті парового викиду з опалювального котла на Одещині. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Сьогодні, внаслідок парового викиду з опалювального котла отримали термічні опіки 3 людини, одна з них дитина 2017 року. Постраждалі госпіталізовані у медичний заклад.

Шановні громадяни, дотримуйтесь правил при користуванні газовими приладами та слідкуйте за їх справністю. Пам’ятайте, дотримання правил безпеки може зберегти ваше життя та здоров’я, – йдеться у повідомленні ДСНС 12 листопада

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