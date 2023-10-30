У Полтаві сталася смертельна ДТП за участю тролейбуса (фото)

У Полтаві сталася смертельна ДТП за участю тролейбуса, повідомляє НСН з посиланням на Національну поліцію у Полтавській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 жовтня близько 14:45 по вулиці Єввропейській, біля зупинки громадського транспорту “Данила Апостола” в Полтаві. Поліція розслідує обставини ДТП.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль BMW, під керуванням водія, 2004 року народження, зіткнувся із попутним легковим автомобілем «Subaru», після чого виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з тролейбусом. Унаслідок ДТП пасажирка BMW, 2003 року народження, отримала тілесні ушкодження, від яких померла. Водій автомобіля BMW також отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні.

Крім того, тілесні ушкодження отримала кондуктор тролейбуса. Жінку оглянули лікарі. На щастя, госпіталізація не знадобилась.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

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