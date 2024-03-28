У Нікополі за добу один загиблий і троє поранених (фото)

Російські окупанти продовжують терор Нікопольщини, що у Дніпропетровській області. Найбільше дістається райцентру. У Нікополі за добу один загиблий і троє поранених внаслідок ворожих обстрілів.
Про це НСН повідомляє, посилаючись на поліцію, прокуратуру і місцеву владу.
27 березня, росіяни здійснили артобстріл та спрямовували дрони на Нікополь, Марганецьку та Покровську сільську територіальну громади. Вночі атаки на місто повторилися.
Близько 14-ї години від уламків російських снарядів поблизу свого будинку загинув 55-річний чоловік. Також в місті під час скиду дрону постраждала 49-річна жінка – їй надано необхідну медичну допомогу. На місцях атаки пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні оселі, господарські споруди та автомобілі, обірвано лінії електропостачання.
Внаслідок нічного артилерійського обстрілу міста поранення отримало двоє місцевих мешканців: 65-річний чоловік та 53-річна жінка.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Наряди правоохоронців проводять збір речових доказів.
У Нікополі за добу загиблий і поранені, багато руйнувань
Ще новини України: Зруйновані будівлі Нікополя – якими вони були