У місті на Львівщині зменшили зарплати працівникам мерії і передали кошти на ЗСУ. Таке рішення прийняли у місті Жидачеві депутати міської ради, повідомляє офіційний Фейсбук-паблік міста, передає НСН.

Депутати міськради Жидачева зменшили видатки на зарплату працівникам мерії та скерували вільні кошти на допомогу ЗСУ та облаштування пандуса у ТЦК.

Вчора, 30 серпня, на сесії Жидачівської міської ради депутати внесли зміни до бюджету Жидачівської МТГ на 2023 рік.

Згідно з цим рішенням, депутати на 800 тис. грн зменшили видатки на зарплату працівникам апарату міської ради Жидачева та на 700 тис. грн – видатки на утеплення фасаду міської публічної бібліотеки.

Ці кошти скерують для забезпечення доступу учасників бойових дій з інвалідністю до 1-го відділу Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Жидачеві (створення пандусу) та капітальний ремонт покрівлі ТЦК.

Крім цього, додаткові кошти виділили на підтримку ЗСУ, придбання спеціальної дорожньої техніки для Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства та на реалізацію програми забезпечення пожежної безпеки на території Жидачівської громади.

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