У Львові поставили на ноги хлопця, який 16 років провів у інвалідному візку. Про це повідомляє видання varta1, яке посилається на пресслужбу лікарні Святого Миколая, де юнаку і зробили операцію, передає НСН.

Зазначається, що із своїх 20 років Володя 16 провів у інвалідному візку через украй рідкісне генетичне захворювання, яке ніяк не могли виявити. І те, що він зможе колись ходити, здавалося недосяжною мрією. Але дива трапляються. І творять їх люди. Допомогли молодій людині здійснити мрію медики Лікарні Святого Миколая. Тепер Володимир мріє грати у футбол.

Володя народився здоровим на вигляд хлопчиком. Та у 2, 5 рочки його ніжки почали слабшати, а ліва стопа чомусь відхилялася вбік.

Спершу Володі стало складно ходити, а згодом – і геть неможливо. До того ж, хлопчик усе гірше говорив. Батьки повсякчас возили свого синочка по лікарях. Відвідали десятки спеціалістів і все марно. Розпізнати хворобу ніяк не вдавалося.

Що відбувається з Володею – дізналися випадково. Кілька років тому мама хлопця побачила по телевізору історію дівчини, яка хворіла на рідкісне захворювання.

Симптоми її недуги збігалися з тими, що були у Володі. Лікарі підтвердили діагноз: торсійна дистонія.

Торсійна дистонія – це рідкісне генетичне захворювання, при якому мозок направляє неправильні імпульси до м’язів. Через це тіло хворого викручує, а в м’язах з’являється сильний біль. В Україні на цю недугу хворіють близько 100 людей.

Торсійну дистонію неможливо вилікувати, однак можна усунути прояви хвороби. В мозок хворих вживляють нейростимулятор – пристрій, що подає правильні імпульси. Встановили такий і Володі. Зробили це київські спеціалісти.

Після операції хлопцю значно полегшало. Він почав виконувати фізичні вправи, краще їсти та говорити. Однак, роки без правильного діагнозу і відповідного лікування змінили тіло Володі. Його обидві стопи були повністю вивернуті всередину. Тож їх довелося вирівнювати хірургічним методом . Складні реконструктивні операції провели спеціалісти ортопедо-травматологічного відділення Лікарні Св. Миколая у Львові.

Крім того, у Володі розвинувся нервово-паралітичний сколіоз. Хребет хлопця викривився аж на 102 градуси. Через цю деформацію юнак не міг утримувати рівновагу та перехилявся на один бік. Він здебільшого лежав і сидів, а ходити міг лише з підтримкою. Дошкуляв і сильний головний біль.

Для того, щоб хлопець утримував координацію при ходьбі, йому необхідно було зробити складну операцію на хребті. Коли до Лікарні Святого Миколая зі США приїхали відомий спінальний хірург Марк Диржка та нейрофізіолог Браян Дембоскі, львівські спеціалісти – ортопед-травматолог Мар’ян Орач і завідувачка відділення Галина Гачкевич вирішили: разом прооперують хлопця. Під час хірургічного втручання американські та львівські лікарі зробили корекцію деформації хребта.

Стабілізували його та наклали металеві конструкції, аби викривлення не прогресувало. Після складної операції на хлопця чекає тривале відновлення. А потім – реабілітація. Та Володя вже значно краще сидить і ходить.

Хлопець мріє передусім почати нормально ходити самостійно. А потому – зіграти у футбол на одному з найбільших стадіонів України.

Фото: пресслужба клініки Святого Миколая

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