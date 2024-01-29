У Львові горів геріатричний пансіонат – 130 людей евакуйовано, є постраждалий

У Львові горів геріатричний пансіонат увечері 28 січня, передає НСН з посиланням на рятувальників. 1 особа постраждала, ще 130 людей евакуювали.

Займання сталося в одній з кімнат на 2-му поверсі пʼятиповерхової будівлі.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, 2- ий поверх був заповнений димом. Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із спіівробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей.

О 20:27 пожежу ліквідували. Внаслідок займання одна людина постраждала.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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