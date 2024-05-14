Гралися на подвір’ї та зникли: дворічних братика і сестричку шукали всю ніч на Волині (фото, відео)

Дворічних братика і сестричку шукали всю ніч на Волині. І це справжнє диво – малюків вдалося знайти живими! Поліція закликає у таких випадках ОДРАЗУ звертатися до правоохоронців.

Про цю надзвичайну подію розповів голова Національної поліції України Іван Виговський. Він оприлюднив фото і відео, передають Новини України – НСН.

Ніч пошуків завершилась успіхом – на Волині поліцейські розшукали безвісти зниклих дворічних діток, – написав правоохоронець

Виговський розповів, що біля 9 вечора 12 травня батько двійнят, братика та сестрички Аліси та Артема, повідомив до поліції, що діти гралися на подвір’ї та зникли. Майже три години рідні шукали дітей самі, і лише після того звернулись до поліцейських.

До пошуків одразу були зорієнтовані всі служби, понад 130 правоохоронців, рятувальники, нацгвардійці, кінологи, підняли квадрокоптери, а також долучились мешканці найближчих сіл – півтисячі людей кинулись на розшук дітей. Місцевість навколо болотиста, ризики були високі.

Після опівночі в чагарниках розшукали дівчинку – вона була дуже налякана, але неушкоджена.

Пошуки її братика тривали цілу ніч. Вранці у понеділок за декілька кілометрів від дому знайшли і хлопчика. Він сильно змерз, але живий, дитину одразу передали на огляд лікарям.

Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Їх уже відвідали ковельські поліцейські: життю та здоров’ю діток загрози немає.

Дякую всім, хто брав участь у пошуках дітей – двоє життів врятовані, малеча в безпеці. Також закликаю всіх батьків ніколи не гаяти часу, та одразу повідомляти про зникнення дітей до поліції – для нас важлива кожна хвилина для збереження життя та здоров’я, – написав Виговський

Дітей на Волині шукали всю ніч: відео

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