У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих повідомленнях, а вона оприлюднила його лист. Про це повідомляють Телеграм-канали, публікуючи відео з хлопцем і фото його документів, передає НСН.

Зокрема, Телеграм-канал Голос Криму публікує відео, на якому хлопець, що називає себе Максимом Глєбовим, студентом кримського вузу, вибачається за свої дії (очевидно, під «дулом автомата») на фоні російського триколора.

Він розповідає також, що писав Ірині Фаріон, аби підтримати її. Проте, тепер усе зрозумів і від своїх переконань відмовляється.

У Криму затримали студента: відео

Дане відео, згідно із повідомленням Голосу Криму, було оприлюднене у пабліку, що «спеціалізується» на цькуванні українців у Криму.

Також у мережі публікують скріни листа Максима Глєбова Фаріон, де він висловлює свою підтримку їй у мовному скандалі.

Цей лист Ірина Фаріон оприлюднила на своїй сторінці, заблюривши конфіденційну інформацію.

У коментарях дописувачі просили Фаріон прибрати особисті дані хлопця, адже це може нашкодити Максимові, але вона не реагувала.

І врешті російська ФСБ, судячи з усього, затримала юнака.

Зазначимо, що випадки, коли в Криму затримують людей за проукраїнську позицію і змушують вибачатися, не поодинокі.

Так, днями жительку тимчасово окупованого Севастополя Катерину Осипову, яка публікувала у соцмережах фотографії з предметами синьо-жовтого кольору, силовики теж змусили вибачатися на камеру на тлі прапора Росії.

Відповідне відео із відділу поліції опублікував повʼязаний із російськими правоохоронними органами телеграм-канал «Севастополь. СМЕРШ», автори якого і написали донос на Осипову. Кляузники поскаржилися на фотографії дівчини в Інстаграмі з предметами синьо-жовтого кольору – трубочками для пиття, подушками, а також на нафарбовані нігті.

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