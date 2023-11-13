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У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

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Жительку тимчасово окупованого Севастополя Катерину Осипову, яка публікувала у соцмережах фотографії з предметами синьо-жовтого кольору, силовики змусили вибачатися на камеру на тлі прапора Росії. Про це повідомляє «ОВД-Инфо», передає Укрінформ. Зазначається, що відповідне відео із відділу поліції опублікував повʼязаний із російськими правоохоронними органами телеграм-канал «Севастополь. СМЕРШ», автори якого і написали донос на Осипову. Кляузники поскаржилися на фотографії дівчини в Інстаграмі з предметами синьо-жовтого кольору - трубочками для пиття, подушками, а також на нафарбовані нігті.
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У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих повідомленнях, а вона оприлюднила його лист. Про це повідомляють Телеграм-канали, публікуючи відео з хлопцем і фото його документів, передає НСН.

Зокрема, Телеграм-канал Голос Криму публікує відео, на якому хлопець, що називає себе Максимом Глєбовим, студентом кримського вузу, вибачається за свої дії (очевидно, під «дулом автомата») на фоні російського триколора.

У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

Він розповідає також, що писав Ірині Фаріон, аби підтримати її. Проте, тепер усе зрозумів і від своїх переконань відмовляється.

У Криму затримали студента: відео

Дане відео, згідно із повідомленням Голосу Криму, було оприлюднене у пабліку, що «спеціалізується» на цькуванні українців у Криму.

Також у мережі публікують скріни листа Максима Глєбова Фаріон, де він висловлює свою підтримку їй у мовному скандалі.

Цей лист Ірина Фаріон оприлюднила на своїй сторінці, заблюривши конфіденційну інформацію.

У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

У коментарях дописувачі просили Фаріон прибрати особисті дані хлопця, адже це може нашкодити Максимові, але вона не реагувала.

У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист

І врешті російська ФСБ, судячи з усього, затримала юнака.

Зазначимо, що випадки, коли в Криму затримують людей за проукраїнську позицію і змушують вибачатися, не поодинокі.

Так, днями жительку тимчасово окупованого Севастополя Катерину Осипову, яка публікувала у соцмережах фотографії з предметами синьо-жовтого кольору, силовики теж змусили вибачатися на камеру на тлі прапора Росії.

Відповідне відео із відділу поліції опублікував повʼязаний із російськими правоохоронними органами телеграм-канал «Севастополь. СМЕРШ», автори якого і написали донос на Осипову. Кляузники поскаржилися на фотографії дівчини в Інстаграмі з предметами синьо-жовтого кольору – трубочками для пиття, подушками, а також на нафарбовані нігті.

Ще новини України: Ось що насправді спонукає переходити на українську мову – відповідь Фаріон

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