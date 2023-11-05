У Ковелі собака три дні висіла на балконі, а власниця-живодерка не відреагувала на бесіду, проведену з нею поліцією і продовжувала катувати нещасну тварину. Тепер зоозахисники звинувачують і правоохоронців. Цю моторошну історію розповіли в організації Uanimals, передає НСН.

На Волині, у Ковелі жінка підвісила свою вівчарку за задні лапи до балкону першого поверху. Передні лапи теж були зв’язані. Небайдужа мешканка викликала поліцейських, які поговорили зі власницею, але вона проігнорувала їхню “бесіду” і не звільнила собаку. Самі поліцейські не намагалися відв’язати і врятувати тварину, – йдеться у повідомленні зоозахисної організації

За кілька днів собака все ще висіла на балконі, тоді небайдужа перехожв звернулася в організацію Kovel.animals, яка викликала поліцію. Із приїздом слідчо-оперативної групи волонтери змогли вивільнили вівчарку — після трьох днів у зв’язаному і підвішеному стані вона була ще у свідомості.

На собаці були сліди побоїв, шрами, тіло і голова у крові. У тварини були відмерлі задні лапи, холодні та почорнілі, з вух йшла кров, були вибиті зуби. Її намагалися рятувати, але другого листопада вона померла.

Так, люди страшенно жорстокі. Дикі. Безумні. І мають нести відповідальність за свої вчинки. Але що не так із поліцією? Як можна було приїхати і побачити закатовану істоту і не спробувати її негайно ж врятувати?! Ми обурені і вражені цією історією, хоч щодня стикаємося з десятками випадків жорстокості до тварин і точно не маємо ілюзій про роботу поліції, – додали в організації

Активісти просять максимально поширити дану інформацію.

У Ковелі собака три дні висіла на балконі: поліція не вжила заходів

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