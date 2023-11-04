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Чекала на господарів – люди на сході України покинули кішку, тварина померла на їхньому ліжку

Журналіст
Чекала на господарів люди на сході України покинули кішку, тварина померла на їхньому ліжку
фото ілюстративне
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Люди на сході України покинули кішку, вона померла на їхньому ліжку. Військовий, який побачив тварину, не зміг стримати сліз.

Як передає НСН, про це в ефірі “Ми-Україна” розповів активіст та телеведучий, а нині – військовослужбовець Максим Несміянов.

На сході України господарі покинули кішку та виїхали. Домашня тварина померла на їхньому ліжку, поки чекала.

“Про деяких недобросовісних власників… Покинули кішку, і вона померла на їхньому ліжку, вона їх чекала. Така велика кішка. Я заходжу, а вона на дитячому ліжечку лежить. Це був пи**ець. Для мене це важливо: життя тварин, людей. Але це мої цінності. Тому оцей “культурний фронт” чи “пісенний фронт”… Я не знаю, чесно”, розповів військовий.

Люди на сході України покинули кішку і вона померла. Військовий, який побачив тварину, не зміг стримати сліз

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Через війну кількість тварин у притулках зросла

Унаслідок війни в Україні кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів зросла в середньому на 60%.

Зокрема, на 20-30% зросла кількість тварин у притулках у тилових областях, на 60% – у зооволонтерів у прифронтових областях та на 100% і більше – у притулках прифронтових областей, йдеться у дослідженні Соціологічного центру “Соціоінформ”.

Згідно з дослідженням, більшість тварин, яким надано притулок під час повномасштабної війни – домашні, кинуті господарями під час евакуації.

Раніше ми писали, що боєць ЗСУ 2,5 години розмінував кішку, до якої окупанти прив’язали вибухівку.

23-річний солдат-сапер Анатолій розмінував кішку, яку було заміновано. Вибухівку простіше було підірвати разом з твариною, але український захисник зробив усе, щоб врятувати кицьку.

Подія відбулася на східній ділянці фронту. Це не перший випадок, коли російські війська при відступі мінують домашніх тварин.

Ще новини України: В Україні запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин – Мінцифри

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