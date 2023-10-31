Померла перша українська пацієнтка, якій пересадили серце і легені: відомо причину

У Львові померла 38-річна пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс легені-серце від посмертного донора. Про це у Facebook повідомляє Перше медичне об’єднання Львова, передає НСН.

Померла перша українська пацієнтка, якій пересадили серце і легені

“З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів”, — йдеться в повідомленні.

38-річна Ніна з Київщини мала ваду серця від народження. 25 жовтня їй зробили трансплантацію, на яку вона чекала понад півтора року.

Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень.

Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим.

“Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни і вірив в її одужання — це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять”, — написали лікарі.

Раніше ми писали: НБУ випустив нову пам’ятну монету “Українська мова” (фото, відео)