Як визначити вік кота та який він за людськими мірками

За якими ознаками можна визначити вік кота? Звісно, зазвичай господарям точно відомий вік їхнього улюбленця, але іноді вони цього не знають, якщо, наприклад, взяли тварину з притулку або з вулиці.

Якщо ви не знаєте, як правильно визначити вік вашої кицьки, то можна попросити допомоги у ветеринара. Ретельний огляд дозволить точно встановити, скільки ж років вусатому вихованцеві. Це важливо знати, щоб забезпечувати йому догляд відповідно до його вікових фізіологічних особливостей, підібрати оптимальне харчування, сприяти його розвитку.

Визначити вік кота можна і самостійно за деякими зовнішніми ознаками. Про це НСН розповідає з посиланням на ТСН. Також пропонуємо визначити вік кота стосовно людини.

Як дізнатися «людський» вік кота

Визначити, скільки років кішці за людськими стандартами, можна кількома способами. Перший з них найпростіший.

По аналогії

Він полягає в множенні реального віку тварини на сім. Це дає результат, відповідний людським нормам. Але це не зовсім коректний спосіб. Також вважається, що за один рік кішка проживає відрізок життя, рівний семи людським рокам. А після досягнення 5 років один рік життя кішки прирівнюється 4 рокам життя людини. Через 12 років рік котячого життя вважається рівним трьом людським. Однак цей спосіб теж не можна назвати точним.

За формулою

На думку фахівців, найкращий спосіб, як визначити вік кішки за людськими стандартами, – це складна формула, в якій беруться до уваги різні актуальні дані та коефіцієнти. Знаючи, скільки років вихованцеві, можна визначити, наскільки він старий або молодий, скориставшись спеціальною таблицею. Вчені узагальнили в ній результати багаторічних досліджень. У таблиці наведено реальний вік тварини і його аналог по людським нормам.

Як визначити вік кошеняти

Кошенята народжуються сліпими, з притиснутими до голови вухами.

У тижневих кошенят відкриваються очі, виправляються вуха. Починає змінюватись колір очей, річ у тому, що від народження вони, так само як і люди блакитноокі.

У віці 2 – 3 тижнів у них вузенькі щілини на очах та з’являються перші молочні зуби, починають більш впевнено ходити

У 6-7 тижнів у кошенят починається змінюватися колір очей. У такому віці кошенята бігають вже за іграшками

В 3-4 місяці кошенята витягуються, змінюється шерсть, починають випадати молочні зуби та виростати постійні. Починається статеве дозрівання. У кішок починається тічка.

У 6-7 місяців — це вже підлітки, відповідно так і поводяться.

Як визначити вік кота за зубами

Отже, до шести місяців молочні зуби змінюються на корінні. У дорослої тваринки має бути 30 зубів.

Приблизно у віці двох років зуби вихованця починають жовтіти, нижні різці потроху стираються.

У віці 3-5 років зуби кішки жовтіють ще сильніше, починають стиратися верхні різці та ікла.

5-10 років — зуби починають потроху випадати, колір їх стає темно-жовтим.

У літньої кішки не вистачає багато зубів, а ті, що залишилися, будуть сильно стертими та темно-жовтого кольору.

Визначення віку по шерсті

У кошенят шерсть схожа на пух, а забарвлення нібито вкрите «імлою».

У віці 4- 5 місяців починається перша линяння, волосинки стають жорсткішими та щільнішими, а забарвлення — яскравішим. Перше линяння є найдовшим та закінчується у 8-12 місяців. Саме до року шерстяний покрив котів остаточно сформований.

У дорослих котів у віці 1-7 років шерсть гладка та м’яка, на ній чітко простежується малюнок.

Починаючи з 8-ми річного віку можуть виникнути ковтуни та проблеми зі шкірою.

Як визначити скільки років коту по очах

У молодих котів слизова оболонка зволожена, склоподібна речовина рівна, прозора, без вкраплень, райдужка рівномірно забарвлена.

Від 7-8 років кришталик каламутніє, склоподібна речовина може розшаровуватися, на блискучій райдужній оболонці з’являються смуги та плями. Однак помутніння кришталика може свідчити про офтальмологічні захворювання, яким схильні та молоді тварини.

Визначення віку кота за розміром та поведінкою

Розмір, вага, поведінка тварини можуть значно змінюватись залежно від породи, статі, умов утримання, стерилізації, внутрішніх захворювань та індивідуальних особливостей організму тварини.

Щодо поведінки, молоді кішки та коти ведуть активну життєдіяльність, досліджують навколишній простір, люблять гратися та контактувати з людьми та іншими тваринами.

Літні тваринки набагато більше часу починають присвячувати сну. Хоча поведінка багато в чому залежить від характеру кішки — деякі вихованці залишаються допитливими, деякі, навпаки, намагаються усамітнитися.

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