Дослідники нарешті з’ясували, як муркотять коти. Виявляється, муркотання вашої кішки налаштоване на автопілоті. Але довгий час дослідники не могли пояснити, чому і як кішки можуть видавати цей звук. Про це пише Уніан, передає НСН.

Вчені з’ясували як муркотять коти: звідки береться фірмовий звук

Вчені роками ламали голову над тим, як кішкам вдається видавати своє характерне тихе мурчання, оскільки низькочастотні звуки зазвичай видають великі тварини з довшими голосовими зв’язками

“Ці “муркотливі подушечки” сполучної тканини, вбудовані в голосові складки, здається, збільшують щільність, змушуючи їх вібрувати повільніше, створюючи гул, який приносить радість господарям котів”, – вважають вчені.

Команда під керівництвом вченого з голосу Крістіана Гербста з Віденського університету в Австрії каже, що їх дослідження кидає виклик широко поширеній думці про те, що причиною муркотіння є активне скорочення м’язів. Натомість вчені вважають, що муркотіння може бути пасивною аеродинамічною поведінкою, яка продовжується автоматично після того, як мозок надсилає початковий сигнал.

Коли говорять люди, вони створюють низький, хрипкий звук, вібруючи голосовими зв’язками на дуже низькій частоті, що іноді описується як “гудіння”. У котів є “подушечки для муркотіння”, які працюють подібним чином, дозволяючи маленьким пухнастикам муркотіти, навіть якщо їхні голосові зв’язки набагато коротші за наші, використовуючи ті самі механізми, які зазвичай створюють високочастотні звуки, такі як нявкання.

Це дивовижне відкриття показує, що скорочення м’язів не є необхідним для муркотіння. Структури сполучної тканини можуть бути основним рушієм, хоча це потрібно було б довести, вимірявши процес у живих кішок, що трохи складніше.

“Хоча наші дані не повністю спростовують гіпотезу про активне скорочення м’язів для муркотіння, вони показують, що котяча гортань може легко виробляти звуки в режимі муркотіння з основними частотами від 25 до 30 Гц без нейронної інформації або м’язового скорочення”, – кажуть дослідники.

Водночас причина, чому коти муркочуть, залишається загадкою. Деякі теорії припускають, що муркотіння вказує на задоволення та заохочує до подальшої взаємодії з людьми. Дослідження також показують, що муркотіння може бути механізмом зцілення.

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