У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Рятувальники показали фото і відео з місця події, передає НСН.
Ворог знову атакував житлові квартали міста 9 грудня.
Сьогодні мешканці житлових кварталів Херсону знову опинилися під обстрілом. Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.
Рятувальники, виїхавши на місце події, провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було.
Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані, та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку.
У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку: фото, відео
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