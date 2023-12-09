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У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)
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Тег:
ВійнаХерсон

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

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У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)
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додаток НСН

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Рятувальники показали фото і відео з місця події, передає НСН.

Ворог знову атакував житлові квартали міста 9 грудня.

Сьогодні мешканці житлових кварталів Херсону знову опинилися під обстрілом. Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.

Рятувальники, виїхавши на місце події, провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було.

Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані, та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку.

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку: фото, відео

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

photo 2023 12 09 16 30 41 (2)

photo 2023 12 09 16 30 41

У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

Ще новини України: У Херсоні більшість будинків пошкоджені ворожими обстрілами – ДСНС

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