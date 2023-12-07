У Херсоні більшість будинків пошкоджені ворожими обстрілами – ДСНС

У Херсоні більшість будинків пошкоджені ворожими обстрілами. Про таке повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Надзвичайники кажуть, що у Херсоні десь можна побачити сліди на стінах від осколків, а в деяких будинках просто немає стіни, бо снаряд влучив прямісінько в кімнату.

Рятувальники щодня допомагають людям зберегти те, що вціліло. Забивають вікна та отвори в стінах, аби хоча б так врятувати майно людей від дощів та снігу.

Лише протягом минулої доби рятувальники зашили 61 вікно в житлових будинках херсонців.

Тероризують окупанти і Херсонську область.

Так, сьогодні опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Прокудін.

У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя.

Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.

За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів Херсонщини, випустивши 387 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – 1 “Shahed”.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди насосної станції у Бериславському районі.

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