Побачили моторошну картину: у Харкові на пожежі загинули 20 котиків

У Харкові на пожежі загинули 20 котиків. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН. Подлія сталася сьогодні рано вранці.

28 лютого о 05:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 27. Горіло горищне приміщення на площі 50 кв.м.

Враховуючи особливості конструктивних елементів будинку, які виконані з деревини, до місця події відразу направили 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці прибули вчасно і врятували із задимленої зони 59-річну жінку.

Вже о 06:50 надзвичайники пожежу локалізували та о 09:30 повністю приборкали. Під час своєї роботи вони наштовхнулись на моторошну картину. Від вогню і диму загинули біля 20 домашніх котиків.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

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