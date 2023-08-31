У Дніпрі сьогодні вночі палали 15 автомобілів на стоянці

У Дніпрі сьогодні вночі палали 15 автомобілів. Масштабна пожежа сталася на приватній автостоянці, Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає Nikopolnews.

31-го серпня о 04:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сонячна Набережна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро.

За вказаною адресою було направлено рятувальників міста Дніпро у складі чотирьох чергових відділень.

По прибуттю вогнеборців до місця події встановлено, що на території приватної автостоянки горять автомобілі.

Вогнем знищено 8 транспортних засобів та ще 7 автівок пошкоджено. Загальна площа пожежі 30 кв. м.

Пожежу було швидко локалізовано та ліквідовано. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця події було залучено 26 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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