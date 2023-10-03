Пішли на фронт в один день і загинули в один день: у Броварах попрощалися з двома бойовими друзями

Сьогодні у Броварах попрощалися з двома бойовими друзями, які пішли на фронт в один день, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. І загинули теж в один день. Про це НСН розповідає, посилаючись на Броварську районну військову адміністрацію і видання Трибуна Бровари.

Броварська громада провела в останню путь Олександра Остапенка і Сергія Коваленка.

Обидва чоловіки воювали в АТО, в один день знову стали на захист своєї країни з початком повномасштабної війни, і загинули 29 вересня 2023 року під Бахмутом.

Олександр і Сергій – молодші сержанти, обидва були командирами відділень – професіоналами своєї справи, прикладом чесні, доброти і любові до своєї землі. Попрощатися із загиблими Героями прийшли рідні, близькі, друзі, керівництво міста, пересічні містяни.

У прощальному слові Вадим Мутило – депутат міської ради, командир роти тероборони Броварського району, де служили загиблі Герої, наголосив, що обидва Захисники були в лавах тих, хто першими прийшли захищати свою країну, служили в батальйоні тероборони Броварського району. Коли загинув командир взводу – земляк із Княжичів Анатолій Федоренко – Сергій Коваленко з честю і гідністю виконував обов’язки командира.

Своєю чергою Олександр Остапенко показав справжні командирські якості при штурмових діях Ямполя на Донеччині.

Олександру Остапенку було 44 роки. У Героя залишилася дружина, дві неповнолітні доньки, батьки, брат.

Сергію було 40 років. У Героя залишилася дружина і дитина, яку виховували разом.

Вадим Мутило пообіцяв пам’ятати загиблих побратимів і підтримувати їх сім’ї.

Сьогодні у Броварах попрощалися з двома бойовими друзями: відео

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