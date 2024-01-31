Майже весь день лунала тривога на Дніпропетровщині: є поранена і руйнування. Про це НСН повідомляє з посиланням на очільників області.

Ворог здійснив з півтора десятки атак. Випустили 1️3 дронів-камікадзе та обстріляли з артилерії Агресор накривав вогнем Нікополь, Марганецьку та Покровську сільську громади.

В одному з сіл Марганецької громади постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено підприємство, інфраструктурний обʼєкт, магазин, дитячий майданчик, 5 будинків, 3 господарські споруди та паркани.

У Покровській громаді зачепило приватну оселю, 2 господарські споруди, вантажівку і трактор.

За уточненою інформацією, уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Майже весь день в області лунала повітряна тривога. Тож ще раз прошу, не ігноруйте сигнали про небезпеку! Хай би там що, все буде, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Майже весь день лунала тривога на Дніпропетровщині: фото наслідків ворожих атак

Ще новини України: Понівечено більше 90 будівель: ворог вдарив ракетою, дронами та артилерією по Дніпропетровщині