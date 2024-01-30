Понівечено більше 90 будівель: ворог вдарив ракетою, дронами та артилерією по Дніпропетровщині

Ворог вдарив ракетою, дронами та артилерією по Дніпропетровщині 30 січня. В області багато руйнувань. Про це НСН повідомляє, посилаючись на очільників області.

Вдень у вівторок стався «приліт» в Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір’я місцевих. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли.

По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Здійснили 14 атак. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади.

Постраждав 65-річний чоловік.

Ворог вдарив ракетою, дронами та артилерією по Дніпропетровщині: фото

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