Окупанти обстріляли Нікопольщину 12 дронами і артилерією 27 січня: є поранений і руйнування. Про це НСН повідомляє, посилаючись на очільників області.

12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольщину. Цілив по Нікополю та селам Марганецької громади.

В одному із сіл постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач.

Наслідки атак ще уточнюються.

На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно.

Окупанти обстріляли Нікопольщину 12 дронами і артилерією: є поранений і руйнування – фото

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