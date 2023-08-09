Трагічна ніч для Нікополя: окупанти вбили 18-річного хлопця, понівечили храм і будинки

Для Нікополя ніч 9 серпня стала трагічною. Окупанти вчергове обстріляли місто. Останнім часом ворожі атаки посилилися. Через них гинуть люди, руйнується житло.

В ніч на 9 серпня внаслідок обстрілів є загиблий і поранений. Про це повідомили у ДніпроОВА та облраді, передає НСН.

Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Від ворожих обстрілів загинув зовсім молодий хлопець. Йому тільки виповнилося 18 років. Все життя мало бути попереду, якби його не забрали російські нелюди, – написав голова облради Микола Лукашук

Ще троє чоловіків отримали поранення. 21-річного хлопця госпіталізували до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані. Два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід.

Трагічна ніч для Нікополя: фото наслідків обстрілів

Ще новини України: Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)