Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Через війну у низці областях України школярі навчаються дистанційно. А багатьом з них нікуди буде повертатися і після війни, адже окупанти систематично руйнують школи. Особливо страждають прифронтові регіони. Так, росіяни понівечили дві школи на Дніпропетровщині в ніч на 3 серпня – менше ніж за місяць до початку нового навчального року.

Про наслідки обстрілів розповіли у поліції і прокуратурі та показали фото, передає НСН. Росіяни здійснили обстріли Нікопольського і Синельниківського районів.

Вночі снаряди прилетіли по цивільній інфраструктурі Червоногригорівської громади Нікопольського району. Руйнувань зазнало приміщення навчального закладу та приватні будинки.

В мережі публікують відео наслідків обстрілу школи на Нікопольщині.

В ніч на 3 серпня військові рф поцілили також по освітньому закладу в одному із селищ Синельниківського району. Будівля зазнала значних пошкоджень – вона напівзруйнована.

Окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині

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