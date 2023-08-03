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ВійнаДніпро
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Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

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Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)
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Через війну у низці областях України школярі навчаються дистанційно. А багатьом з них нікуди буде повертатися і після війни, адже окупанти систематично руйнують школи. Особливо страждають прифронтові регіони. Так, росіяни понівечили дві школи на Дніпропетровщині в ніч на 3 серпня – менше ніж за місяць до початку нового навчального року.

Про наслідки обстрілів розповіли у поліції і прокуратурі та показали фото, передає НСН.  Росіяни здійснили обстріли Нікопольського і Синельниківського районів.

Вночі снаряди прилетіли по цивільній інфраструктурі Червоногригорівської громади Нікопольського району. Руйнувань зазнало приміщення навчального закладу та приватні будинки.

В мережі публікують відео наслідків обстрілу школи на Нікопольщині.

В ніч на 3 серпня військові рф поцілили також по освітньому закладу в одному із селищ Синельниківського району. Будівля зазнала значних пошкоджень – вона напівзруйнована.

Окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

Напередодні навчального року окупанти понівечили дві школи на Дніпропетровщині (фото, відео)

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